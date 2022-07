Meteo, "soltanto il preludio": una piega estrema, cosa sta per accadere in Italia

28 luglio 2022 a

Se al Centro sud oggi 28 luglio non ci saranno temporali significativi, al Nord, invece, sarà tutta un'altra storia. Le regioni settentrionali, avvertono gli esperti di 3bmeteo.it, sono infatti inserite in un contesto instabile che vedrà ancora lo sviluppo di temporali anche intensi e non solo nelle ore centrali ma anche e soprattutto tra la sera e la notte. Addirittura, saranno solo il preludio di un "peggioramento più importante e intenso che porterà fenomeni anche violenti nella giornata di venerdì 29 luglio".

NORD - Nel pomeriggio temporali più organizzati interesseranno i settori alpini e prealpini oltre che l'Appennino emiliano con possibile estensione dei fenomeni alle pianure emiliane. In generale non dovrebbe trattarsi di fenomeni intensi ma localmente qualche temporale potrà essere forte

Discorso diverso tra la sera e le prime ore della notte quando temporali forti e localmente grandinigeni potranno interessare alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino Alto Adige e Dolomiti Venete e presentarsi in forma sparsa o isolata anche altrove. I fenomeni si estingueranno nell'arco della nottata.

CENTRO-SUD - L'aumento della pressione escluderà la possibilità di fenomeni diffusi, tuttavia a carattere isolato qualche spot temporalesco potrà innescarsi nelle ore centrali lungo la dorsale appenninica. Non saranno fenomeni intensi, solo sull'Appennino lucano non si esclude la possibilità di un forte temporale con grandine. Completo assorbimento dei fenomeni entro la tarda serata.

TEMPERATURE - Condizioni climatiche ancora penalizzanti al Centro e al Sud per l'insistenza di temperature elevate assieme ad alti tassi di umidità. Punte di 38 gradi saranno possibili sulle regioni centrali tirreniche, la Sardegna meridionale, la Puglia e la Sicilia. Caldo anche al Nord ma con massime raramente superiori ai 33-34 gradi.