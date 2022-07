Meteo, "ore drammatiche": il fenomeno estremo, perché l'Italia ha paura

29 luglio 2022 a

Clima impazzito: ci stiamo facendo i conti, giorno dopo giorno. Il caldo-record infatti sta attanagliando l'Italia da lunghe settimane e, secondo gli esperti, non mollerà nemmeno ad agosto. Ma in queste condizioni è sempre più difficile fare delle previsioni. Tutto cambia all'improvviso. E l'ultima conferma arriva dal bollettino meteo di 3bMeteo.com, che dà conto di fenomeni temporaleschi estremi - grandine, bombe d'acqua e raffiche di vento - a partire da domani, sabato 30 luglio.

Scrivono infatti gli esperti di 3bMeteo: "Non era certamente il tipo di break al grande caldo che auspicavamo ma purtroppo quando le condizioni climatiche diventano estreme, anche i fenomeni che da esse scaturiscono assumono carattere estremo. C'è un nuovo avviso meteo per l'Italia, non tutta, a causa di un intenso fronte atlantico in arrivo dalla Francia che colpirà le regioni settentrionali e una parte del Centro nella seconda parte della giornata di venerdì".

Il contrasto tra correnti fresche provenienti dal nord con il caldo e l'umidità dell'area del Mediterraneo, insomma, innescherà "fenomeni violenti a prevalente carattere temporalesco con grandine di grosse dimensioni e forti colpi di vento. E questo mentre sul resto della Penisola permarranno condizioni di caldo afoso diffuso senza fenomeni significativi". Al Nord, almeno per qualche ora, il grande caldo darà tregua. Ma certo non nel modo migliore: il maltempo la farà da padrone, rovinando il weekend e, soprattutto, rischiando di compromettere ulteriormente i raccolti agricoli a causa dei fenomeni estremi.

Venerdì, insomma, si preannuncia una giornata molto delicata. "Sotto la lente tra la sera e la notte pianura piemontese, Liguria, pianura lombarda meridionale ed orientale, pianura emiliana, medio-bassa pianura veneta e coste friulane, dove saranno maggiormente probabili nubifragi, grandine anche di grosse dimensioni e violenti colpi di vento (raffiche anche over 70-80km/h), ma fenomeni violenti non sono esclusi anche sui settori di pianura più alti e pedemontane. Nel contempo, forti temporali interesseranno anche la Toscana e si propagheranno entro la notte anche alle Marche", concludono da 3bMeteo. Al contrario, le regioni centro-meridionali dovranno continuare a fare i conti con temperature estreme, vicine ai 40 gradi.