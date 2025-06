Garlasco, "tutto consumato": svolta clamorosa su Sempio

Ennesimo giallo sul caso del delitto di Garlasco. E anche questa volta vede come protagonista Andrea Sempio, il nuovo indagato dalla Procura di Pavia. La trasmissione Quarto Grado, durante la diretta di venerdì 13 giugno, ha rivelato che "l’intonaco su cui era stata rilevata l’impronta numero 33 sarebbe stato completamente consumato durante le analisi compiute all’epoca del delitto". Un colpo di scena decisivo, anche perché quella traccia conteneva 15 elementi genetici compatibili proprio con Andrea Sempio.

Che fare ora? Se fosse confermata l'assenza di materiale residuo da analizzare costringerebbe gli inquirenti a indagare solo sulle fotografie. Una circostanza che indebolirebbe il valore probatorio di quella traccia. Intanto, i periti nominati dalla gip Daniele Garlaschelli hanno ritirato in questi giorni i reperti conservati: fascette adesive con 58 impronte, campioni salivari, un lembo del tappetino del bagno, rifiuti sigillati. Tra queste impronte c'è anche la celeberrima numero 10, quella trovata nella porta d'ingresso di villa Poggi: la "manata" dell'assassino in fuga. Come ha sottolineato il genetista Marzio Capra, consulente della famiglia di Chiara Poggi, anche su questa impronta "siamo al limite del limite". Nel 2007 infatti erano stati individuati solo 8 punti di confronto, troppo pochi per una comparazione attendibile.