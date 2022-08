Viareggio, sesso in spiaggia davanti a tutti: il video della vergogna

01 agosto 2022 a

a

a

Choc e indignazione a Viareggio: un uomo e una donna sono stati ripresi mentre facevano sesso in spiaggia in pieno giorno, incuranti degli altri bagnanti presenti. L'episodio, che ha fatto infuriare tutti, è avvenuto sulla spiaggia libera della Lecciona, nell'area dedicata ai nudisti. A denunciare è stato il capogruppo della Lega in consiglio comunale Alessandro Santini. "Vergogna inaccettabile": ha detto, commentando il video girato tra le dune di sabbia del litorale.

Positano, ses*** orale in strada in pieno giorno: un video sconvolgente | Guarda

La spiaggia per i bagnanti nudisti, tra l'altro, era stata inaugurata dall'amministrazione proprio di recente. Il sindaco, però, di certo non si aspettava una cosa del genere. Avendo visto i filmati in circolazione, l'esponente dell'opposizione Santini ha fatto una richiesta specifica. In particolare, ha proposto di fare in modo che episodi di questo tipo vengano fermati subito: "Quello che si vede è inaccettabile. A me va benissimo che la gente stia senza costume, ma che diventi una spiaggia dove si può copulare alla luce del sole davanti a tutti non lo tollero".

"Come lo faccio a 80 anni". Iva Zanicchi, la rivelazione a luci rosse

Il capogruppo della Lega, poi, ha continuato: "È uno schifo e non deve essere tollerato". E infine ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine per evitare che scene simili si ripetano in futuro sotto gli occhi indignati di turisti e bagnanti.