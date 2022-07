Berlusconi e Marta Fascina, "Zangrillo lo chiama e...": sesso, la vergogna sul "Fatto"

12 luglio 2022 a

Daniele Luttazzi come sempre ha un obiettivo preciso: usare la sua ironia per mettere nel mirino il Cavaliere. La satira del conduttore di "Satyricon" (il programma che infangò Berlusconi nella campagna elettorale del 2001) viene usata ancora una volta per infangare e colpire l'ex premier.

Questa volta la bastonata a colpi di battutine velenose non si consuma in tv, ma sulle colonne del Fatto Quotidiano dell'amico Travaglio. Luttazzi infatti racconta una barzelletta piccante che ha come destinatari proprio il Cavaliere e la sua compagna, Marta Fascina. Ecco il testo choc del "racconto" satirico: "Milano. Zangrillo dà a Berlusconi poche ore di vita. Silvio allora ingoia cinque pasticche azzurre, chiama Marta e si mette a fare sesso, sesso, sesso e ancora sesso finché lei, esausta, sbuffa: "Basta! Io devo alzarmi domattina, tu no!". Insomma una barzelletta davvero gratuita e con poco senso dell'umorismo.

Ma tutto va bene sulle colonne del Fatto purché si colpisca il nemico di turno, anzi il nemico di sempre, Silvio Berlusconi. Insomma 21 anni dopo la disastrosa performance in tv con Satyricon, Luttazzi ci riprova e torna a duellare con l'ex premier. Ma in questi lunghissimi 20 anni è accaduto qualcosa: Berlusconi è rimasto sulla scena politica come protagonista, Luttazzi è sparito dalle scene e dalla tv...

