Meteo, Mario Giuliacci: l'ultima follia estiva, cosa accadrà dall'8 agosto

03 agosto 2022 a

a

a

Il fatto che questa sia una delle estati più calde di sempre non è certo un mistero: la conferma arriva dalle rilevazioni storiche. E il punto è che non è ancora finita. Questo è quanto sostiene Mario Giuliacci sul suo sito. Il meteo parla chiaro: alle porte c'è infatti una "nuova intensa ondata di caldo che aprirà le danze su questi primi giorni del mese di agosto, dopo una brevissima tregua. Le ultime elaborazioni dei più autorevoli centri di calcolo ci mostrano già nelle corse modellistiche odierne qualche novità circa la fine di questa parentesi calda".

"La data in cui finisce il caldo-killer": meteo-Giuliacci, una clamorosa profezia

Dunque, cosa accadrà nei prossimi giorni? Secondo Giuliacci, tra oggi - mercoledì 3 agosto - e il 15 agosto, l'ondata di caldo africano sarà comunque intensa, anche se l'anticiclone africano dovrebbe lasciare dei margini a correnti un poco più miti e a qualche temporale. "Tra il 3 ed il 7 di agosto avremo però la fase acuta della arroventata subtropicale, in quanto l'anticiclone africano in grande spolvero insisterà soprattutto al Centro Nord, mentre il meridione verrà lambito da venti in arrivo dai Balcani fa", spiega Giuliacci.

Meteo, allarme per i temporali di calore: dove stanno per colpire

Poi, però, le cose sarebbero destinate a cambiare. Tra l'8 e l'11 agosto, infatti, il caldo verrà quasi del tutto debellato al nord, grazie ad alcune correnti fresche oceaniche, che poi raggiungeranno anche Centro e Sud. In particolare, "dal 12 al 15 di agosto insisteranno ancora correnti miti temporalesche di origine Atlantica, quelle stesse che avranno quasi debellato il caldo da tutta l'Italia", conclude Giuliacci. Insomma, dall'8 agosto, almeno al Nord, le temperature sarebbero destinare a calare. E parecchio.