Meteo, "fenomeni violenti e nubifragi": cosa accadrà tra poche ore

Un brusco peggioramento meteo, nel corso delle prossime ore di oggi, domenica 7 agosto. Questo è quanto prevedono gli esperti di 3bMeteo.com nel loro ultimo bollettino: "L'anticiclone africano sta mostrando i primi segnali di invecchiamento e dai quadranti nordorientali lascia affluire correnti relativamente più fresche che raggiungono il Mediterraneo centrale e parte d'Italia. Il contrasto tra le diverse masse d'aria sarà causa di temporali anche violenti su buona parte delle regioni settentrionali nel corso della giornata, ma anche su alcune zone interne del Centro-Sud e delle isole maggiori".

Come diretta conseguenza, un calo delle temperature sulle regioni del Nord, mentre il caldo resterà ancora opprimente al Centro e al Sud.

Per quel che riguarda il maltempo. i temporali "insisteranno in mattinata sulla Val Padana centrale, più intensi in Emilia, mentre si indeboliranno sul resto del Nord - spiegano -. Ampie schiarite già da inizio giornata sulle Alpi occidentali e sulla costa ligure, ma nel pomeriggio instabilità in decisa intensificazione sulle zone di montagna con formazione di rovesci e temporali che si concentreranno soprattutto su Alpi piemontesi occidentali, Retiche e alto atesine, in sconfinamento la sera a buona parte della Val Padana con fenomeni localmente violenti e accompagnati da grandine, raffiche di vento e nubifragi, specie tra Piemonte orientale, Lombardia ed ovest Emilia", spiegano da 3bMeteo.com.

Dunque, nel pomeriggio, i rovesci e i temporali potrebbero raggiungere le zone interne di Toscana, Lazio, Umbria, l'entroterra abruzzese, campano e lucano. E ancora, "focolai temporaleschi inoltre delle isole maggiori, anche se in serata si assisterà ad una generale attenuazione dell'instabilità".