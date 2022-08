Meteo, Mario Giuliacci-choc: "Dieci giorni di temporali", le ferie sono finite

08 agosto 2022 a

a

a

La settimana che è appena iniziata potrebbe segnare un ritorno alla normalità sul fronte meteo. Come sottolinea meteoGiuliacci.it, nei prossimi 10 giorni arriveranno dei temporali che interesseranno buona parte della penisola. Un cambiamento che di fatto potrebbe avere conseguenze dirette sulle vacanze degli italiani. E così arrivano delle proiezioni, giorno per giorno sui temporali che arriveranno in Italia nei prossimi 10 giorni. In questi giorni che verranno ci sarà il passaggio in rapida successione di ben tre perturbazioni atlantiche.

"Come sarà il prossimo autunno": meteo, Mario Giuliacci sconvolge l'Italia

La prima è quella arrivata già al Nord domenica 7 agosto e che nella giornata di lunedì 8 darà luogo ancora temporali soprattutto sulle Alpi, in Lombardia, in Emilia e al Centrosud. Ma non finisce qui. Sempre secondo le previsioni di Mario Giuliacci, martedì 9 sono previsti temporali al Centrosud e sulle Isole. Si salverà soltanto la Toscana. Nella giornata di mercoledì 10 temporali su Lazio e al Sud; poi giovedì 11 temporali su Calabria ed Isole. Venerdì 12 temporali su Calabria, Sicilia.

Ferragosto anomalo, la sentenza di Giuliacci: quale fenomeno si abbatte sull'Italia

Temporali forti e maltempo anche su Alpi e Piemonte per una seconda ondata di piogge e di perturbazioni. Poi è il turno di sabato 13 con nuovi temporali sulle regioni alpine e appenniniche. Infine domenica 14 temporali su Alpi e al Sud. A Ferragosto temporali al Nord per una terza perturbazione. Martedì 15 temporali al Centronord. Insomma il Paese si prepara ad affrontare una ondata di maltempo che potrebbe durare per ben 10 giorni.