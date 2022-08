Aeroporto, "400mila euro in lingotti d'oro": clamoroso, chi hanno fermato

09 agosto 2022 a

Una scoperta assurda e incredibile quella fatta all'aeroporto Marconi di Bologna. Tutto parte dai controlli alla valigia di un viaggiatore di nazionalità romena, che probabilmente è apparsa troppo imbottita fin da subito. E in effetti poi all'interno del bagaglio sono stati trovati ben 14 lingotti d'oro, pari a un valore di circa 400 mila euro. L'uomo stava per prendere un volo che gli avrebbe consentito di lasciare l'Italia. Prima però è stato fermato dai militari della Guardia di Finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane nel corso dei controlli.

Le forze dell'ordine sono riuscite a capire in tempi piuttosto stretti quanto valessero quei lingotti, grazie alle fatture che l'uomo portava con sé in valigia, in violazione della normativa del mercato dell'oro. Come spiegato dagli investigatori e riportato da Leggo, infatti, il passeggero stava violando la normativa perché non aveva preventivamente dichiarato l'operazione di esportazione dell'oro all'Unità di informazione finanziaria.

Quello che il passeggero si è dimenticato di fare, insomma, rappresenta un passaggio obbligatorio per valori pari o superiori ai 12.500 euro. Ecco perché alla fine all'uomo sono stati sequestrati sei dei 14 lingotti. Il motivo? Una garanzia per il pagamento della dovuta sanzione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.