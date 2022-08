Salento, violenta tromba d'aria in spiaggia: scappano tutti, un video terrificante

16 agosto 2022 a

Violenta tromba d'aria in Salento, dove abitanti e turisti sono stati costretti a scappare dalla spiaggia. La perturbazione improvvisa ha colpito le marine di Melendugno tra Roca, Torre Sant'Andrea, Torre dell'Orso e San Foca. Il vento ha sradicato alcuni alberi e il maltempo - come spiega Repubblica - ha creato non pochi danni: ha divelto la segnaletica stradale, devastato i dehors di alcuni locali e fatto cadere i pali delle luce, alcuni dei quali sono piombati sulla strada.

Per fortuna non ci sarebbero feriti per ora. Un albero in particolare si sarebbe abbattuto su un'auto in sosta a Torre Sant'Andrea, danneggiandola in modo pesante. Per puro caso, però, in quel momento non c'era nessuno all'interno del veicolo. La perturbazione ha reso impossibile anche percorrere le strade, che in pochi minuti sono diventate impraticabili. Interrotti pure i collegamenti.

Il maltempo, però, non ha risparmiato il Nord: il Palio di Siena, che era in programma questa sera alle 19:15, è stato rinviato a domani, mercoledì 17 agosto. Il motivo? Sulla città si è abbattuto un violento acquazzone che ha reso inagibile la pista, già battuta dalle piogge della notte. L'ufficialità del rinvio della competizione tra contrade è stata data con la bandiera verde issata dal Comune alle trifore di Palazzo Pubblico.