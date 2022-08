Venezia, manovra fatale del padre: ecco come è morta una bimba di un anno

15 agosto 2022 a

La tragedia di Ferragosto si è consumata a Tombelle, una piccola frazione tra Saonara e Vigonovo nel Veneziano. Nella mattinata una bimba di un anno e otto mesi è stata investita dall'auto guidata dal padre. Il genitore stava facendo una manovra in retromarcia e non si è accorto della presenza della piccola. Immediatamente dopo l'impatto si sonpo scatenati attimi di grande terrore. Immediata la chiamata ai soccorsi.

A gestire l'emergenza è stata la centrale del 118 di Mestre che ha mandato un elicottero e l'ambulanza. All'arrivo sul posto i emdici si sono trovati davanti a una situazione disperata. Ha fatto di tutto per salvare la vita della bambina, ma le sue condizioni sin dal primo istante sono apparse gravissime. Nonostante i numerosi tentativi di rianimarla, la piccola è deceduta. Le lesioni gravissime per lo schiacciamento sono state fatali. I genitori adesso sono sotto choc.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi. Il sindaco di Vigonovo non ha parole per definire questa vicenda: "Mi auguro che la comunità ora sappia fare scudo attorno a questa famiglia, per tutelare lei e il grande dolore di chi non ha commesso qualcosa consapevolmente. Sono incidenti che purtroppo accadono, ulteriori informazioni non spostano nulla, non aiuteranno ad evitare che riaccadano".