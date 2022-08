Godega, incidente terribile sulla statale: il drammatico volo dell'auto

14 agosto 2022 a

a

a

Quattro ragazzi, tutti tra i 18 e i 19 anni, sono morti poco dopo le 2 nella Polo sulla quale viaggiavano, probabilmente dopo la serata passata insieme. È successo a Godega di Sant’Urbano, in provincia di Treviso. Gli agenti della Polizia Stradale, arrivati sul posto insieme a due ambulanze che non hanno potuto far altro che constatare i decessi, stanno ancora lavorando per accertare l’esatta dinamica dell’ incidente e i motivi che abbiano fatto finire la macchina fuori strada, in un canale di scolo all’altezza di via Cordignano.

Il tir si ribalta, inferno sull'A1 ad Arezzo: Italia spezzata in due nel giorno dell'esodo | Foto

Si tratta dell'ennesima strage del sabato sera che continua a mieter vittime sulle strade italiane. Adesso gli inquirenti dovranno ricostruire gli ultimi minuti prima dell'impatto violento. L'auto si è ribaltata all'improvviso e non ha lasciato scampo alle vittime. Il dolore dei familiari è indicibile.

A1, tir prende fuoco? Traffico paralizzato: ragazzi giocano a calcio, finisce in tragedia

Perdere un figlio per un incidente stradale a quell'età è una tragedia di proporzioni enormi. Bisogna capire se si sia trattato di una distrazione alla guida, di un impatto contro qualcosa che si trovava sulla strada o se l'incidente si stato provocato dalla perdita di controllo del veicolo a causa dell'alta velocità. Solo i rilievi e le analisi sull'auto possono dare una risposta concreta a queste domande senza risposta.