Meteo, "temporali intermittenti": cosa accade nelle prossime ore

19 agosto 2022

a

a

Il maltempo persiste al Nord e al Centro. Nelle prossime ore, infatti, rivelano gli esperti di 3bmeteo, "il fronte si muoverà lentamente verso est nordest dando modo all'instabilità di interessare ancora le regioni del Centro e parte del Nord con fenomeni localmente intensi. I contrasti maggiori si avranno sulle regioni centrali soprattutto nelle ore pomeridiane per cui attendiamo li i fenomeni più intensi ma qualche forte temporale potrà attardarsi ancora sul Triveneto o l'Emilia Romagna".

Mentre "la posizione della saccatura e del relativo minimo manterrà gran parte del Sud lontano dal maltempo anche se qualche piovasco potrà ancora raggiungere nella seconda parte della giornata, soprattutto verso sera o in nottata la Campania, il Molise e l'alta Puglia". Intanto le temperature che ieri hanno toccato valori ragguardevoli con punte di 44°C in Sicilia tenderanno a diminuire drasticamente. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni per le prossime ore.

Nord, variabilità e ampie aperture al Nordovest con qualche fenomeno residuo tra bassa Lombardia e levante ligure, ancora molto instabile su Emilia Romagna e Triveneto con piogge e rovesci intermittenti anche a carattere temporalesco e localmente ancora intensi seguiti in serata da schiarite via via sempre più ampie.

Centro, spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti intervallati da schiarite anche ampie, fenomeni localmente forti e accompagnati da grandine e colpi di vento nelle ore pomeridiane sulle zone interne. Migliora dalla sera.

Sud, ampi spazi soleggiati su Sicilia e Calabria, qualche addensamento irregolare tra Campania, Basilicata e Puglia con occasionali piovaschi. Temperature in netto calo anche al Sud.