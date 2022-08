Roma, scomparse e riapparse due ragazze di 12 e 13 anni: che fine avevano fatto

25 agosto 2022 a

Due ragazze di 12 e 13 anni, Elisa Comparone e Maria Radu, sono state ritrovate dopo che i genitori ne avevano denunciato la scomparsa. Le due famiglie non sarebbero riuscite a mettersi in contatto con loro per ben due giorni. Adesso sono state ritrovate a Sezze, in provincia di Latina. Pare che il loro sia stato un allontanamento volontario.

Stando a quanto trapelato finora e riportato da Civonline.it, le due sarebbero state accompagnate presso la caserma dei Carabinieri del centro pontino dal genitore di un ragazzo con cui si erano incontrate. Una delle ipotesi sul tavolo prima del ritrovamento, infatti, era che le ragazze fossero scappate con i propri fidanzati.

Rosa Funciello, mamma di Elisa, aveva spiegato a RomaToday che l'ultimo avvistamento era avvenuto alle 5:10 di mercoledì mattina alla stazione di Civitavecchia. Le due ragazze avrebbero preso un treno per Tiburtina: "Elisa e Maria erano state viste il giorno prima al mare con i due fidanzati. Uno dei due ha 22 anni. Ci sentiamo anche con i genitori di Maria. Vogliamo che tutto si risolva presto", aveva detto la madre. Che aveva pure diffuso una foto delle due ragazze per facilitarne il ritrovamento. Toccante l'appello che aveva rivolto ad Elisa: "Figlia mia ritorna da noi, tutto si risolve, non è successo niente, fatti viva. Ti aspettiamo tutti a braccia aperte".