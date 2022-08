Meteo, Giuliacci: colpo di coda dell'estate, dove farà un caldo infernale

30 agosto 2022 a

a

a

L’estate più calda di sempre non è ancora finita. Sebbene dopo Ferragosto le temperature si siano abbassate, sta per arrivare il colpo di coda dell’estate. Mario Giuliacci parla infatti di una nuova fiammata di caldo africano che potrebbe presto spaccare in due l’Italia: da una parte il Centro-Nord, dove le fresche e instabili correnti atlantiche favoriranno la formazione di numerosi temporali; dall’altra il Sud che tornerà a essere occupato dall’anticiclone nordafricano.

Meteo, Giuliacci vuota il sacco: "Arrivano le piogge, ma occhio ai prossimi 5 giorni..."

Nella prima parte della settimana appena iniziata il ritorno dl caldo non si farà sentire più di tanto, con le temperature massime che saranno compreso fra i 25 e i 30 gradi al Centro Nord e fra i 28 e i 32 al Sud, con picchi fino a 33-34. Non si tratterà quindi di un caldo intenso, secondo le previsioni di Giuliacci, mentre nel fine settimana del 3-4 settembre le cose potrebbero cambiare. “L’anticiclone africano - ha spiegato il meteorologo - tornerà a espandersi verso le nostre lande, occupando con decisione il Sud e le Isole”.

"Nuova ondata". Giuliacci, meteo stravolto: chi sta per essere travolto dal caldo

“Le temperature - ha aggiunto Giuliacci - andranno così incontro a una brusca impennata, con una nuova fiammata di caldo africano e valori decisamente elevati: tra domenica 4 e mercoledì 7 farà molto caldo in tutto il Sud e Isole, con temperature massime diffusamente oltre i 32 gradi e picchi che sfioreranno i 40 gradi, specie in Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna”.