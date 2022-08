Scontrino, "contributo gas": la foto fa il giro d'Italia

29 agosto 2022 a

Le bollette diventano sempre più insostenibili, soprattutto per chi gestisce delle attività e quindi ha delle spese maggiori da affrontare. E così succede anche che il costo del gas finisca direttamente sullo scontrino. È ciò che è successo a Napoli, nella pizzeria "Gorizia" di Salvatore Grasso. Quest'ultimo ha deciso di inserire una nuova voce nel conto da dare al cliente. E così, insieme al prezzo della pizza margherita e a quello dell'acqua, vengono riportati anche il "contributo gas" e l'affitto.

A raccontare il fatto è stato lo stesso Grasso, che sulla sua pagina Facebook ha posto una domanda: "Sarebbe giusto inserire in conto le voci che ci hanno portato ad aumentare i prezzi?". A corredo la fotografia dello scontrino modificato, con la voce relativa al costo del gas, e dell'ultima bolletta pagata. "L'anno scorso per l'energia e la luce al mese pagavo 2.500 euro, a luglio invece la cifra è salita a 8.300. Per forza ho dovuto ritoccare i prezzi delle mie pizze", ha detto a italiaatavola.

Il suo, comunque, sarebbe solo un gesto provocatorio. Se quella voce venisse davvero inserita nello scontrino, infatti, il titolare sarebbe poi costretto a pagarci l'Iva. Grasso ha spiegato di avere agito in questo modo per replicare ai clienti che negli ultimi giorni si sono lamentati dell'aumento del prezzo delle pizze. E così nel suo locale il prezzo della margherita d'asporto è salito da 4,5 a 5,5 euro, mentre in sala viene servita a 8 euro.