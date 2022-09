Meteo, Mario Giuliacci: "Ecco quando arriva il freddo", cambia tutto

03 settembre 2022 a

Siamo vicini alla fine del caldo, e quindi dell'estate? Secondo Mario Giuliacci "per convenzione internazionale", il 31 agosto "terminerà l’estate 2022 nell’emisfero Nord dal punto vista meteoclimatico. Perché in genere ai primi di settembre, la radiazione solare si è fortemente ridotto rispetto al 21giugno e quindi cominciano ad essere meno presenti, meno intense le eventuali ondate di caldo". In sostanza, continua l'esperto sul suo sito di previsioni meteorologiche, "il graduale arretramento dell’anticiclone africano favorisce l’arrivo più frequente di perturbazioni atlantiche fin al di sotto sotto 45 gradi di latitudine, con fasi piovose continue anche di 2-3 giorni. Ciò è il normalissimo declino della stagione, ma che ogni anno tarda a causa del riscaldamento globale".

In realtà, prosegue Giuliacci, "la gente comune, quando chiede 'quando finirà l’estate?', vuole solo sapere se non sono più previste fasi calde con temperature superiori a 32-34 gradi per più di 5-10 giorni. Ebbene, allora, da questo punto di vista negli ultimi 10 anni, l’estate è durata almeno fino al 15-25 settembre. Anzi nell'ultimo quinquennio vi sono state onde calde fino al 20-24 settembre". La fase di rottura definitiva della calura estiva da parte di una perturbazione atlantica, fresca, piovosa e persistente, prosegue, "è nota come burrasca di ferragosto, ma si sta spostando sempre più verso il periodo settembrino. Ma quest’anno, secondo i modelli, l’estate intesa come periodo con ondate calde, potrebbe finir già nella prima decade di settembre. La stagione del freddo si avvicina sempre di più".