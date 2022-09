Incidente sulla A12, "mia moglie ha urlato, poi la bimba...": il racconto choc

03 settembre 2022 a

Ancora una volta un'altra vittima sulle strade italiane. Il tragico incidente sull'A12 si è portato via la piccola Jod di soli 5 anni. Un impatto terribile che ha spezzato la vota di questa piccola che viaggiava insieme ai suoi genitori e alle sue sorelline. Il tragico incidente è avvenuto tra i caselli di Versilia e Massa. A raccontarlo è stato il padre di Jod al Tirreno: "Ho sentito mia moglie urlare, ho visto i bimbi che giravano e poi tutto capovolto. La macchina girava - continua -, vedevo le mie bambine girare. E le fiamme". La famiglia stava risalendo verso Nord per imbarcarsi per una vacanza in Marocco.

E qui il racconto del padre si fa commovente: "Le bambine la sera non facevano che chiedermi ‘Quando andiamo in Marocco, quando ci andiamo". Quella vacanza non si farà più. Dopo l'impatto con un'altra auto, la macchina si è capovolta e si è incendiata.

La mamma e l'altra figlia hanno riportato solo lievi ferite. Sono stati purtroppo inutili i soccorsi per Jod. Ora gli inquirenti dovranno accertare l'esatta dinamica dell'incidente che di fatto ha spezzato la vita di una bimba di 5 anni e ha fatto piombare un'intera famiglia nel dolore più estremo, il più difficile da accettare: sopravvivere ai propri figli.