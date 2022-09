Energia, multe da 3000 euro: l'errore da non fare con il termostato

03 settembre 2022 a

a

a

Per ridurre i consumi di energia gli italiani dovranno abbassare di un grado il termostato del termosifone (da 20 a 19) e rinunciare al riscaldamento per un'ora in meno al giorno (da programmare) e probabilmente ci sarà anche un taglio di 15 giorni per il periodo di accensione. La strategia è stata messa a punto da Palazzo Chigi che prevede di risparmiare tra i 3 e i 6 miliardi di metri cubi di gas in un anno. Tuttavia resta il nodo dei controlli.

Prepariamoci, bomba-gas pronta a esplodere: "razionamenti", quando sarà tutto stravolto

Chi verificherà il rispetto delle nuove regole e a quali sanzioni andrà incontro chi non le rispetta? Nell'informativa del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, si legge che ci saranno controlli a campione e un monitoraggio della rete nei punti di prelievo. Ma il grosso della responsabilità viene scaricata sugli amministratori di condominio, che devono tenere sotto controllo i caloriferi delle abitazioni che gestiscono. Ovviamente anche i Comuni avranno il loro bel da fare ma ancora non è chiaro come. Allo stesso modo non è chiaro quali saranno le sanzioni non essendo ancora stato pubblicato il testo del decreto con le nuove disposizioni.

Gas, ecco il piano per l'inverno: come saremo costretti a vivere

Jacopo Orsini, con l'aiuto di Confedilizia, ha provato a fare qualche ipotesi. La prima, si legge sul Messaggero, fa riferimento al Testo unico sull'edilizia del 2001 dove si legge che "al risparmio e all'uso razionale dell'energia" si stabiliscono per il mancato rispetto degli obblighi "la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2.582 euro". Un'altra strada potrebbe invece portare il ministero della Transizione ecologica a rifarsi a un decreto che recepisce una direttiva europea sull'efficienza energetica nell'edilizia del 2005. In questo caso "il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità" che non rispetta gli obblighi per la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale "è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro".