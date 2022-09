Meteo, l'esperto Pasini: "Scenario devastante", cosa accadrà fino a ottobre

07 settembre 2022 a

La cattiva notizia è che "farà caldo fino a novembre", quella buona è che "risparmieremo sulle bollette". "Ci aspettano ancora settimane di caldo, almeno sino a novembre, con il rischio che l'infiltrazione di correnti fredde - che dovrebbe aumentare - porti a nuovi eventi estremi come grandini e alluvioni", annuncia Antonello Pasini, primo ricercatore Cnr e docente di Fisica del Clima presso l'universita' degli Studi Roma Tre, in un'intervista all'Agi. L'esperto ha messo in guardia dai possibili effetti del cambiamento climatico nei mesi che ci aspettano: "È necessario premettere che fare previsioni a lungo termine" ma è "ragionevole stimare, sulla base delle analisi anche del Centro Europeo di previsioni a medio termine, che le prossime settimane, fino circa a novembre vedranno temperature comunque elevate, spinte all'insù dall'anticiclone africano".

Questa se in qualche modo è una buona notizia per la questione dei riscaldamenti e il relativo problema energetico, "non è per nulla una buona notizia per quanto concerne eventi climatici estremi come grandinate e piogge torrenziali". Infatti, prosegue Pasini, "con l'avvicinarsi dell'inverno si moltiplicheranno le infiltrazioni di correnti fredde e l'incontro di queste con il caldo accumulato, soprattutto nel Mediterraneo, rischia di dare origine a questo genere di fenomeni che minacciano settori economici come l'agricoltura e molte parti del nostro Paese a rischio idrogeologico".

Uno scenario che potrebbe peggiorare nel tempo: "Con l'innalzamento delle temperature del globo in progressione costante, c’è da aspettarci che la situazione tenda a peggiorare. Bisogna agire subito, adottando ad esempio il Piano Operativo Nazionale per far fronte ai cambiamenti climatici, finché si ha la possibilità di limitare i danni. Inoltre, tutti noi, dai piccoli accorgimenti dei singoli cittadini, sino ai diversi livelli di governo, ognuno in ragione delle proprie competenze e delle specifiche sfide climatiche dei diversi territori, deve fare la propria parte, per non giungere a scenari futuri in cui non potremo più adattarci, limitando le nostre emissioni di gas serra, prima di trovarci di fronte conseguenze devastanti".