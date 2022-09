Vasco Rossi in lutto: è morta Toffee, indaga la polizia

07 settembre 2022 a

Non è sopravvissuta al terribile incidente che l'ha vista protagonista Daniela Volponi. Originaria di Ancona, la 57enne era nota a tutti con il soprannome di Toffee. Lei, fan di Vasco Rossi, è deceduta dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava sulle strisce. Stando alle prime ricostruzioni la donna stava passeggiando con la sua cagnolina Trilly, quando è stata travolta da una Mercedes. Trilly si è salvata ed è stata presa in custodia dalla polizia locale, mentre per Daniela non c'è stato nulla da fare.

Il tutto è accaduto in via Flaminia, nel quartiere di Villanova, quando intorno alle 9.30 di martedì mattina un'auto le è piombata addosso. Le ipotesi sostengono che l'auto che l'ha travolta sarebbe riuscita a fermarsi in tempo, ma è stata tamponata da una seconda automobile, che ha provocato la morte di Toffee.

La polizia sta comunque indagando per capire meglio la dinamica dei fatti. Non è ancora certo se Daniela sia stata colpita prima o dopo il tamponamento. Entrambe le auto erano guidate da due donne, negative all'alcol test. La Procura aprirà un fascicolo per omicidio stradale. Toffee, come detto, era una grande ammiratrice del noto cantante. Addirittura la 57enne faceva parte del suo fan club ufficiale e più volte aveva avuto l'occasione di incontrarlo. "È con grandissimo dispiacere che questa mattina ho appreso dell’investimento mortale avvenuto a Villanova. A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la città esprimo vicinanza alla famiglia della vittima", è stato il commento del sindaco Stefania Signorini.