Fuori dal coro, l'abusivo aggredisce la giornalista: "Brutta put***"

Nel servizio sugli abusivi che tengono in ostaggio le case andato in onda ieri sera 6 settembre a Fuori dal coro, condotto da Mario Giordano su Rete 4. si vede questo signore che, da maggio, occupa abusivamente la casa di Rosario, "non ha un contratto e non ha mai pagato l'affitto. Dopo essere stato arrestato per spaccio in questa casa ha scontato i domiciliari e qui ha l'obbligo di dimora".

Raggiunto da Costanza Tosi, giornalista di Fuori dal coro, l'abusivo ha cominciato a urlare, insultare "levati dal ca***", "brutta putt***", e a lanciare secchiate d'acqua e sassi. "Qualcuno oggi va al cimitero". Ma dopo minacce e aggressioni nessuno può fare niente contro questo personaggio. È possibile?