Caorle choc, cosa ha messo il dipendente sulla pizza: sospeso

Una bestemmia sulla pizza. È accaduto a Caorle, Venezia, dove il pizzaiolo ha lasciato al cliente una scritta blasfema aiutandosi con un ingrediente di colore bianco. A raccontare il fattaccio è stato lo stesso cliente con una recensione su Tripadvisor. Enrico ha infatti pubblicato una foto con la pizza sul piatto, scendendo poi nel dettaglio. L'uomo ha detto di aver ordinato due pizze. "Il pizzaiolo ha avuto la brillante idea di scrivere una bestemmia. Tutto il resto non lo descrivo, titolare compreso che ha messo in dubbio la mia parola. Fortunatamente avevo già fatto la foto", è stata la sua spiegazione. E ancora: "Ho anche pagato il conto perché sono un signore, mentre il titolare non si è degnato nemmeno di offrire un caffè".

Sotto il post sono intervenuti anche altri clienti: "Si tratta di una delle migliori pizzerie di Caorle. Ogni sera c’è la fila di clienti in attesa di un posto e la titolare offre a tutti un bicchierino di prosecco mentre aspettano all’esterno. Qui siamo tutti increduli". "Il cliente può aver pensato a uno scherzo di cattivo gusto ma non è così – commenta il titolare della pizzeria - il pizzaiolo, che lavora qui da più di vent’anni, ha una situazione familiare molto difficile e la scritta sulla pizza, che ritengo inammissibile e intollerabile, è stato un disperato grido di aiuto".

Per questa ragione il titolare ha deciso di non licenziare il lavoratore: "Sulle prime ero convinto di licenziarlo visto la bufera in cui ci ha catapultato, per quel suo gesto d’iniziativa da cui prendiamo le distanze. Ora però sto cercando di fare in modo che rimanga a casa a risolvere i suoi problemi, continuando comunque a percepire lo stipendio. Così potremmo aiutarlo". Nel frattempo il gestore ha tentato di mettersi in contatto con il cliente, senza però riuscirci: "Vorrei avere la possibilità di rimediare e di poter chiarire di persona con lui e scusarmi", ha concluso amareggiato per quanto è successo.