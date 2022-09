Meteo, l'annuncio choc di Giuliacci: tornado, chi deve restare in casa

08 settembre 2022 a

Temporali, grandine e tornado: un'intensa perturbazione atlantica porterà un deciso peggioramento del tempo, che si farà sentire soprattutto al Nord tra oggi e domani, giovedì 8 settembre. Lo spiega Mario Giuliacci sul suo sito. Per quanto riguarda la giornata di oggi, il meteorologo spiega: "Improvvisi acquazzoni e temporali bagneranno qua e là Alpi, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Occidentale, Toscana, Umbria e Lazio: piogge che comunque non saranno particolarmente insistenti e guasteranno solo alcuni momenti della giornata. Il Sud e le Isole invece verranno sostanzialmente risparmiati e godranno di una giornata nel complesso soleggiata".

La perturbazione si farà sentire soprattutto domani: "Attesi acquazzoni e temporali sparsi che, specie nella prima parte del giorno, bagneranno praticamente tutto il Nord e più giù, a carattere più isolato, anche Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Poi alla fine di giovedì la situazione andrà rapidamente migliorando e venerdì tornerà quasi dappertutto il sole".

A preoccupare, però, sono gli eventi estremi che potrebbero accompagnare le piogge in queste ore. Soprattutto in alcune regioni. "Nell'atmosfera c'è ancora tanta energia, come testimoniato anche dalle temperature insolitamente alte che si continuano a osservare in molte località - ha spiegato Giuliacci -. Tutta energia che la perturbazione in arrivo sfrutterà per generare temporali più numerosi e più intensi, con la concreta possibilità che il nostro territorio debba di nuovo affrontare grandine, nubifragi e trombe d'aria". Le zone che rischiano di più oggi sono Piemonte e Lombardia, mentre giovedì toccherà sempre alla Lombardia, ma anche a Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lazio.