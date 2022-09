Omerovich, disabile giù dalla finestra? "Agenti senza mandato": il caso si complica

13 settembre 2022 a

a

a

Vanno avanti le indagini sul caso di Hasib Omerovich, l'uomo disabile e di etnia rom caduto giù dalla finestra di casa sua a Roma, in un quartiere di Primavalle. La sorella ha accusato i poliziotti, che si sarebbero presentati all'improvviso alla loro porta, di avere picchiato e buttato giù l'uomo. È successo a fine luglio: i due fratelli, entrambi disabili, sarebbero stati soli in casa al momento della presunta aggressione. Ieri a denunciare l'accaduto - in una conferenza alla Camera - sono stati la madre del 36enne, il suo avvocato e il deputato di +Europa Riccardo Magi.

Vola dalla finestra, disabile in coma: "Pestato dagli agenti", aperto un fascicoloc

Oggi però ci sarebbero delle novità sulla vicenda, riportate dal Corriere della Sera: pare che i poliziotti accusati non avessero ricevuto alcun mandato di perquisizione da parte della Procura. Nulla, insomma, che consentisse loro di presentarsi ed entrare nella casa di Omerovich.

Segregata per 22 anni in casa dal fratello: orrore a Campobasso, come la ritrovano

Omerovich, che sarebbe in coma vigile in ospedale, non risulta indagato per vicende penali. Nel frattempo i magistrati, che procedono per concorso in tentato omicidio, avrebbero già ascoltato i vicini di casa dell’uomo sordomuto per ottenere qualche dettaglio in più. A breve dovrebbero essere ascoltati anche i quattro agenti coinvolti. Magi, intanto, ha presentato un'interrogazione parlamentare a Luciana Lamorgese per capire quale sia stata la procedura applicata dai poliziotti.