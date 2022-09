OnlyFans, Ilaria Borgonovo: "Come mi pagano", imbarazzo-M5s

14 settembre 2022 a

Ilaria Borgonovo, giovane milanese di 25 anni, neolaureata in Giurisprudenza, è una delle content creator più importanti di OnlyFans, piattaforma per adulti dedicata per il 90 per cento a contenuti erotici, molti dei quali sono a pagamento. In una intervista a Il Giorno, Ilaria spiega che ogni utente che si iscrive al suo profilo "ha la possibilità di provare gratis per cinque giorni, poi se decide di iscriversi scatta il pagamento di 5 dollari per il primo mese e 10 a partire dal secondo". E così, in un mese, arriva a guadagnare anche "diecimila euro". L’abbonamento "dà diritto ad accedere ai contenuti 'standard', poi ci sono quelli personalizzati. Che hanno costi diversi, secondo il mio listino. Si va dai 15-20 euro per una chat fino a 400 per un video esplicito".

Insomma, si tratta di un "vero lavoro. Sul quale pago le tasse regolarmente", chiarisce. "Sono laureata in giurisprudenza, non potrei mai fare nulla in nero. Ho aperto la partita Iva e fatturo tutto regolarmente. C’è persino chi mi paga con il reddito di cittadinanza".

Certo, viene anche criticata per questo lavoro: "Sono soprattutto donne. A chi mi insulta per il lavoro che faccio però rispondo che io non faccio nulla di male. Non estorco soldi, non rubo, non rapino: offro un servizio a persone che sono disposte a pagare per averlo. È la legge della domanda e dell’offerta, è il mercato".