Meteo, ecco dove si sposta l'incubo: chi non potrà uscire di casa

Il maltempo che ha messo in ginocchio le Marche si sposta al Sud. L'allarme è per l'alta Campania e la Puglia settentrionale, dove piogge e temporali si stanno intensificando. "Nel Beneventano gli accumuli pluviometrici raggiungono già i 140mm e arrivano verso il confine molisano — spiegano gli esperti di 3Bmeteo —. Piogge e temporali sono in intensificazione anche sul Foggiano, con locali grandinate sul Tavoliere delle Puglie e fenomeni che raggiungono ormai la costa tra Barletta e Bari".

Instabilità anche più a Nord: nelle prossime ore la quinta perturbazione di settembre porterà il freddo nelle zone comprese tra la Lombardia orientale e le regioni di Nord-Est. Per i meteorologi l’estate è dunque alle porte. Bisognerà attendere solo la giornata di sabato 17 settembre per assistere a venti fortissimi e un crollo termico diffuso. Una situazione da non prendere sottogamba, il rischio è quello dei "nubifragi estivi" che potrebbero manifestarsi a causa del calore accumulato.

"Fino a sabato sera dobbiamo quindi prestare massima attenzione al duplice attacco da Ovest e da Nord — avvertono gli esperti de IlMeteo.it —. Nelle prossime ore sono infatti attesi fenomeni abbondanti soprattutto sulla fascia tirrenica centrale e verso la Campania, mentre domani il maltempo sarà a macchia di leopardo su gran parte dello Stivale. Sabato potrebbe essere la giornata peggiore". Attesi venti di burrasca e piogge intense tra Triveneto, Emilia Romagna e poi piano piano verso il Centro-Sud.