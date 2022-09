Libero al fianco delle Marche: dona ora con la Croce Rossa Italiana

19 settembre 2022 a

a

a

Una raccolta fondi per sostenere chi in queste ore e in questi giorni ha perso tutto. La devastante alluvione che ha colpito le Marche ha lasciato un territorio su cui è necessario ricostruite tutto. In tanti sono senza una casa dove andare e altri hanno perso l'attività di una vita e il lavoro. Libero insieme alla Croce Rossa Italiana sostiene la raccolta fondi per ridare speranza a una regione piegata dal maltempo. I marchigiani in queste ore sono impegnati a liberare dal fango le case e le strade. Un aiuto concreto con una donazione può dare il via alla rinascita di un territorio che ha vissuto un vero e proprio inferno. Con il tuo aiuto si può dare una nuova speranza alle Marche. Potrai donare con tutti i sistemi di pagamento, carte, bonifico e Paypal. Le donazioni potranno essere di un importo di 18, 34, 76 euro oppure con un importo libero. Non c'è più tempo, dona ora!



Clicca qui e dona subito!