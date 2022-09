Novara, terrore al seggio per un anziana: resta bloccata tra un piano e l'altro

25 settembre 2022 a

a

a

Un giorno, quello del voto di oggi, domenica 25 settembre, che un'anziana signora, probabilmente, non dimenticherà mai. Il tutto per una disavventura che è balzata agli onori delle cronache. La storia arriva da Novara.

Grosseto, aggredisce i carabinieri al seggio: finisce in disgrazia

Che cosa è successo? Presto detto: una pensionata è rimasta bloccata in un ascensore proprio del seggio elettorale. Già, perché la signora era chiamata ad esprimere la sua preferenza al seggio allestito al primo piano dell'istituto professionale Bellini, e per raggiungerlo si è servita, appunto, dell'ascensore.

Peccato però che l'anziana signora una volta all'interno dell'ascensore abbia premuto il tasto del piano sbagliato. L'ascensore parte e lei, nel tentativo di correggere l'errore, ha pigiato il tasto di blocco dell'impianto. Risultato, la cabina è rimasta ferma tra un piano e l'altro.

"Basta divisioni di sesso!": Cirinnà sbrocca dopo il voto, sconcerto al seggio

Le operazioni di soccorso non sono state rapide, tanto che gli agenti di polizia in servizio al seggio hanno dovuto a lungo tranquillizzare l'anziana, molto spaventata per l'accaduto. Solo quando sono arrivati i vigili del fuoco l'ascensore è stato riattivato: la donna, fortunatamente, non ha avuto bisogno di ricorrere ad alcuna cura medica. Solo un grande spavento e una brutta giornata.