Maria Elena Boschi, trasparenze sexy al seggio: come si presenta

25 settembre 2022 a

a

a

Italia al voto, oggi domenica 25 settembre. Seggi aperti fino alle 23 per le elezioni politiche, per un nuovo Parlamento. E, ovviamente, fari puntati su leader di partito e figure istituzionali: dove votano? Quando votano? Si pensi al caso di Giorgia Meloni, a Roma: la leader FdI non è riuscita ad esprimere la propria preferenza a causa della ressa - curiosi, cittadini, fotografi e giornalisti - tanto da rimandare il tutto alle 22, per non creare ulteriori disagi agli altri cittadini, ha spiegato.

"Quello che una donna deve saper fare": fuoco-Santanchè, Boschi zittita | Video

Poi Matteo Salvini, che ha votato di buon mattino e, al seggio, si è prestato a qualche commento con i giornalisti, suscitando le ire di Repubblica. Anche Silvio Berlusconi, come da tradizione, ha "bucato" il silenzio elettorale con qualche frase rivolta ai cronisti che lo incalzavano al momento del voto. Dunque, il piccolo-grande mistero: per chi avrà votato Mario Draghi? Già, perché ovviamente anche il presidente del Consiglio è andato ad esprimere la sua preferenza.

Sondaggi? No, "sensazioni": Boschi, informazioni riservate sull'esito del voto

E dopo questa breve carrellata, eccoci a Maria Elena Boschi, la capogruppo di Italia Viva alla Camera, la fedelissima di Matteo Renzi, che per la prima volta ha votato nella capitale, dove ha preso la residenza. E lo ha fatto sapere sui suoi profili social, dove di fatto anche lei ha violato il silenzio elettorale, per quel che può significare. "Il mi primo voto da cittadina romana. Si vota fino alle 23 e solo oggi - ha ricordato poco dopo le 20 -. 5 minuti nel seggio decidono dei prossimi 5 anni del Paese. Buon voto a tutti e tutte!", ha concluso aggiungendo una bandierina tricolore.

Insomma, la Boschi al seggio a tarda sera. E rendendolo noto, ecco che l'ex ministro allega anche due foto che la ritraggono: maglietta bianca e pantaloni neri, bella ed elegante come sempre. Una maglietta bianca che, rivela una delle due foto, proponeva anche delle audaci trasparenze. Insomma, bellissima e seducente alla sua "prima" al seggio capitolino.