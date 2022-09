Elezioni, aggredisce i carabinieri al seggio: finisce in disgrazia

25 settembre 2022 a

Attimi di paura nel giorno del voto in un seggio nel Grossetano. Un uomo, infatti, ha dato in escandescenze nel momento in cui è andato ad esprimere la sua preferenza per queste elezioni politiche.

Durante le operazioni di voto, si apprende, avrebbe inveito e insultato due militari dell'Arma dei Carabinieri, per poi aggredirli e spintonarli. Le forze dell'ordine si trovavano a presidio del seggio elettorale di Fonteblanda, in provincia di Grosseto.

Ancora non sono note le ragioni del folle gesto. Di sicuro c'è che l'uomo è stato arrestato con l'accusa di violenza contro pubblico ufficiale. In questo momento si trova in camera di sicurezza e domani, lunedì 26 settembre, verrà portato in tribunale per il processo per direttissima. Un voto finito male, malissimo, nel peggiore dei modi. In gattabuia...