Covid, contagi in aumento: la bomba per chi governerà

Il Covid non molla la presa. La curva epidemica è infatti data in netta risalita: oggi, martedì 27 settembre, sono 44.878 i nuovi casi; si tratta del dato più alto registrato negli ultimi due mesi, contro i 10.008 di ieri e soprattutto i 28.395 di martedì scorso.

Il tasso di positività è stato rilevato al 18,4% su 243.421 tamponi analizzati, mentre i decessi sono 64, il doppio di ieri. Numeri che potrebbero indicare che il nuovo governo si troverà a dover fare i conti anche con l’emergenza Covid, seppur in tono molto minore rispetto al passato. Di certo c’è che Mario Draghi nei suoi ultimi giorni da premier non prorogherà le misure anti-contagio che stanno per giungere a scadenza. A fine settembre, infatti, decadrà l’obbligo di mascherina quasi ovunque: non sarà più necessario indossarla sugli autobus, in metro o in treno, ma anche negli ospedali, negli ambulatori medici e nelle Rsa.

La seconda scadenza è invece fissata al 31 ottobre, quando cesseranno i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro. A porre l’attenzione sulla questione è il virologo Fabrizio Pregliasco, che è stato interpellato dall’Adnkronos Salute: “Importantissimo l'aspetto riguardante la gestione della salute. E in particolare un 'fine pandemia', diciamo così. Perché presumibilmente siamo in una fase di transizione fra la pandemia e l'endemia. Ed è una fase che necessiterà a mio avviso di una serie di interventi meno pesanti, meno difficili, e soprattutto supportati da dati scientifici”.