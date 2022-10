Bolzano, scontrino-choc: quanto costa 1 bottiglia d'acqua

03 ottobre 2022 a

a

a

L'acqua è preziosa, a volte anche troppo. A Bolzano una coppia ha pagato due bottiglie ben 27 euro. Tutto vero, in un hotel in Val Pusteria a Maranza, due clienti sono incappati in un'acqua "cara come un Chianti". "Siamo rimasti malissimo - raccontano i due malcapitati - perché eravamo stati molto bene e non ci aspettavamo di pagare per due bottiglie d'acqua 27 euro di supplemento". Non è la prima volta che l'albergo, dalle ottime recensioni, viene segnalato per il prezzo folle della bevanda.

"Deve esserci un errore": lo scontrino da infarto fa il giro del mondo

"Costo acqua e ricarico su vini", si lamenta un altro cliente. E ancora, c'è chi osserva che "non un'acqua commercializzata, ma del rubinetto gasata, leggermente, da loro e pagata troppo cara". Nelle stanze dell'hotel infatti i due turisti hanno trovato una bottiglia per l'acqua e due bicchieri. "C'era scritto che era 'acqua potabile dei nostri monti'". La bottiglia era vuota e poteva essere riempita direttamente dal rubinetto del bagno.

"Per 600 euro". Gallipoli, la truffa del "tavolo invisibile": dove hanno portato questa ragazza

"Per carità, buonissima - si sfogano -, ma se in camera la riempivamo gratis dal rubinetto perché a tavola la stessa acqua era così cara?". Al ristorante la malcapitata ha trovato "la stessa identica bottiglia". Peccato però che sul tavolo l'acqua costasse 13,5 euro a bottiglia. Una vera e propria follia, che neppure la siccità di quest'estate riesce a giustificare.