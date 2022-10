Meteo, Mario Giuliacci: ribaltone nel Nord-Ovest, un fenomeno stranissimo

08 ottobre 2022 a

Li definisce "cambiamenti dell'ultimo minuto", Mario Giuliacci. Si parla ovviamente di meteo e delle previsioni per i prossimi giorni, tra domenica 9 e lunedì 10 ottobre. La premessa è che la cosiddetta ottobrata starebbe per finire: "Come già detto in un nostro articolo, l'anticiclone africano che ha interessato il nostro paese per una settimana, portando tempo stabile e soleggiato, è destinato a decadere e arrivano un paio di perturbazioni", si legge sul sito meteogiuliacci.it.

E qual è il cambiamento dell'ultimo minuto? Presto detto: le precipitazione inizialmente non avrebbero dovuto coinvolgere le regioni Nord occidentali, ma stando agli ultimi aggiornamenti, le medesime regioni, potrebbero beneficiare della pioggia. "Questa deve essere vista come una buona notizia! È vero che le precipitazioni nel fine settimana non sono mai ben viste, ma ricordiamo che siamo nel periodo più piovoso dell'anno ed è fondamentale recuperare il gravissimo deficit idrico presente in queste zone", spiega infatti Giuliacci.

Insomma, un fenomeno meteorologico piuttosto particolare, perché il Nord-Ovest è la regione italiana con il più grave deficit pluviometrico. Questo ovviamente per condizioni meteo che Giuliacci definisce "ostinatamente siccitose". Il punto è che le poche perturbazioni che vi arriv ano, non hanno vita facile poiché di mezzo, a fare da sbarramento, ci sono le Alpi.