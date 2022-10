Covid, bollettino: quanti ricoveri in più in un giorno, il dato che inquieta

11 ottobre 2022 a

Come ogni martedì, i dati relativi al Covid sono in aumento. Il bollettino di martedì 11 ottobre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 65.925 nuovi casi, con il tasso di positività che è stato rilevato al 19,7%. I morti collegati al virus sono 80, ma a far suonare un campanello d’allarme è il numero degli ingressi in ospedale.

Nelle ultime 24 ore sono stati intatti 272 i nuovi pazienti ricoverati in reparti ordinari (6.259 in totale) e 8 quelli in terapia intensiva (224). Come si spiega il numero in netto aumento dei ricoveri? Probabilmente con il fatto che i positivi al Covid sono molto più numerosi di quelli notificati ufficialmente. Questo spiegherebbe perché, nonostante la decelerazione dell’aumento dei nuovi casi, i ricoveri stanno salendo. “Preoccupa che il ricorso all’ospedalizzazione dei positivi al virus stia crescendo”, ha dichiarato Cesare Cislaghi, presidente della Società italiana di epidemiologia.

“Se calcoliamo - ha aggiunto - la percentuale dei positivi che sono ricoverati il risultato infatti sorprende: a partire dalla fine di settembre la percentuale che prima oscillava sull'8 per mille ha un'impennata che supera l'1,1 per mille con un incremento quindi di quasi la metà. Il virus ha ripreso virulenza o magari i vaccinati hanno perso parte della protezione e quindi tra chi si contagia sono di più coloro che hanno necessità di assistenza ospedaliera”.