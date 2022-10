A28, "pulitevi il cu***": e Pamela si taglia le vene, caos in autostrada

18 ottobre 2022 a

Traffico bloccato sull'A28 Portogruaro-Conegliano. Qui una 26enne a bordo della sua Ford Fiesta ha protestato contro il caro vita. Oltre al cartello da appendere sul lunotto dell'auto, la donna ha ben pensato di speronare due volanti della polizia per poi tagliarsi le vene. Un gesto estremo raccontato in diretta su Instagram. "Non posso fermarmi, ci state uccidendo! Vi pulite il c*** con le nostre vite. Basta!", ha urlato indignata Pamela.

Solo successivamente la giovane è stata fermata da tre pattuglie della polizia stradale che l'hanno accompagnata in ospedale. La 26enne, di origine bulgara, ha viaggiato a 30 all'ora per oltre 20 chilometri, seminando il panico per il rischio di tamponamenti a catena. Pamela lavora in Amazon come driver e risiederebbe a Codroipo, Friuli-Venezia Giulia. "Ogni sera - si legge sul cartello - mi chiedo dove dormirò e io sono tra quelli più fortunati. Se non è in quest'auto devo pagare almeno 50 euro a notte, tutto ciò pure col ciclo e non avevo dove lavarmi. Mi sento umiliata dal mio governo. Chiedete contratti a tempo indeterminato, affitti e consumi in aumento continuo. Ci state uccidendo! Basta!".

Un vero e proprio dramma per Pamela che invita chiunque volesse a seguirla e afferma di essere "senza soldi e non ho niente da perdere. Voglio fare questa cosa per tutti: vado ai 30 all'ora da Pordenone a Milano, a trovare un amico".