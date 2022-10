Meteo, il weekend peggiore: cosa si sta per abbattere sull'Italia

20 ottobre 2022 a

L’anticiclone è il responsabile del tempo soleggiato e del clima molto mite per la stagione: almeno fino a giovedì rimarrà ben saldo sull’Europa centro-meridionale e sul Mediterraneo, ma già nel corso del fine settimana si dovrebbe verificare una netta inversione di tendenza. È quanto emerge dalle previsioni degli esperti di 3BMeteo, secondo cui una perturbazione raggiungerà il Nord Italia a partire da venerdì 21 ottobre.

“Il fronte - si legge su 3BMeteo - troverà il suo cammino sul Nord Italia ostacolato dall'anticiclone che rimarrà saldo sul Mediterraneo centrale. Ne conseguirà una nuvolosità irregolare sul resto del Nord Italia, più compatta in prossimità delle Alpi con qualche rovescio su quelle lombarde e fenomeni via via più attenuati su quelle orientali. Fenomeni sporadici sul resto della Val Padana o spesso assenti sul settore centro-orientale, dove permarrà qualche schiarita. La parte più avanzata del fronte si estenderà fino alla Toscana, determinando qualche piovasco entro sera sulle aree settentrionali, ma sul resto d'Italia invece il tempo si manterrà stabile e anticiclonico”.

“Nel weekend - aggiungono gli esperti - il fronte sfilerà verso est provocando qualche pioggia sabato su Triveneto e Levante Ligure, mentre parziali schiarite si faranno strada da ovest. Sul resto d'Italia attesi addensamenti e scarsa probabilità di piogge sulle tirreniche peninsulari, schiarite ampie sul versante adriatico, così come in Sardegna e al Sud. Domenica un nuovo impulso instabile cercherà di raggiungere dall'Atlantico l'Italia, ma sarò ostacolato dalla rimonta dell'anticiclone africano e probabilmente non distribuirà più che qualche addensamento irregolare al Nord e sulle tirreniche, in un contesto generalmente molto mite”.