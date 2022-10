Lasagne-killer a Varese, 57 turisti in ospedale: dentro a quel piatto...

20 ottobre 2022 a

a

a

Inizia malissimo la vacanza in Italia per un gruppo di turisti spagnoli che sono rimasti vittima di un'intossicazione alimentare dopo aver mangiato le lasagne in un ristorante della provincia di Varese. I viaggiatori - una comitiva di 57 persone provenienti da Alicante - dopo essere sbarcati a Malpensa, sono stati a pranzo in un ristorante vicino all'aeroporto. I primi malesseri, di natura intestinale, sono comparsi la sera stessa, anche se l'allarme vero e proprio è scoppiato la mattina dopo. Ospiti nell’hotel Sorriso di Darfo Boario Terme, intorno alle 9.30 hanno richiesto l'intervento dei soccorritori, perché in preda a diarrea e vomito. All'albergo sono state inviate diverse ambulanze, nonché carabinieri e tecnici dell’Ats (Agenzia per la Tutela della Salute) per gli accertamenti. Sei dei 57 turisti sono stati trasportati in ospedale e ricoverati in codice verde.

"Attenzione a questo gorgonzola": il ritiro che spaventa tutti | Guarda

Stando alle ricostruzioni, la comitiva non avrebbe consumato alcun pasto nell'hotel. I turisti avrebbero tutti pranzato in un ristorante vicino all'aeroporto di Malpensa, mangiando a quanto pare lasagne. È quasi certa, dunque, l'intossicazione dovuta alle lasagne, poiché dopo il pranzo nessuno di loro ha più toccato cibo. A confermare l’ipotesi della lasagna avariata è che anche l'autista del bus che li trasportava si sarebbe sentito poco bene e pure lui avrebbe mangiato solo lasagne nello stesso ristorante. Inoltre, le stesse indagini dei Carabinieri porterebbero al ristorante di Malpensa, dove i Nas avrebbero sequestrato parte dei prodotti messi in vetrina nelle scorse ore che potrebbero aver causato l’intossicazione.