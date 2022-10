Meteo, termometro rosso: anticiclone mai visto prima

25 ottobre 2022 a

L'alta pressione africana ancora protagonista assoluta. E non solo sull'Italia, ma anche sul resto del continente. Fatta eccezione per qualche breve periodo, è da metà maggio che l'anticiclone è onnipresente sul bacino del Mediterraneo e anche nei prossimi giorni non sarà da meno. A metterlo nero su bianco Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.ilmeteo.it. È lui ad avvertire che dopo le piogge che stanno colpendo il Nord, Scipione tornerà a farci compagnia.

A parte il ritorno delle nebbie mattutine sulla Pianura Padana, assisteremo a giornate dove il termometro toccherà temperature simili a quelle registrate in pieno giugno. Su tutte le regioni il sole sarà prevalente, il cielo si presenterà sereno o soltanto localmente poco nuvoloso, le temperature registreranno valori davvero eccezionali per il periodo. Nei prossimi giorni in Italia si vivranno vere e proprie anomalie di temperatura. Addirittura, sono le stime, si parla di +6/+8°C su quasi tutta l'Italia.

Tradotto: di giorno si toccheranno i 26-27°C da Nord a Sud, e sulle due Isole Maggiori questi valori verranno superati fino a superare anche i 30-32°C nelle zone interne. Si tratta di un trend iniziato ormai da qualche decennio e che negli ultimi anni ha toccato il suo picco. E anche per novembre le notizie non sono delle migliori, con l'anticiclone di Halloween che darà vita alla prima novembrata della storia.