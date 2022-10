Meteo, il "mostro di Halloween": caldo folle in Italia, ecco le temperature

27 ottobre 2022 a

È proprio il caso di dire che sta per arrivare un “caldo da paura”. Non che in questi giorni le temperature non siano già anomale per il periodo, ma proprio alla fine di ottobre lo diventeranno in misura ancora maggiore. Sta infatti per arrivare quello che è stato denominato Anticiclone Monster di Halloween: si posizionerà tra Francia, Germania e Nord Italia portando a un ulteriore aumento delle temperature, con le minime e le massime che saliranno fino a 10 gradi oltre la media del periodo.

Lorenzo Tredici, meteorologo del ilmeteo.it, ha fatto il punto della situazione: “Tra domenica e lunedì 31 ottobre l’Anticiclone di Halloween sarà ancora Monster, mostruoso, in quanto si estenderà su più di mezza Europa: la cupola anticiclonica ‘soffocherà’ le regioni alpine, la Germania, il Benelux, la Polonia e la Cechia con valori mediamente di 12°C in più rispetto al clima di questo periodo (autunnale a due mesi dal Natale). Avremo un Halloween con condizioni tipiche di giugno in alcune zone del continente ed in Italia: in Europa le zone più ‘strane’, più scaldate, saranno quelle dell’Austria orientale e della Germania settentrionale, ma anche le Repubbliche Baltiche e la Svezia vivranno un periodo storico”.

Per quanto riguarda l’Italia, la situazione sarà la seguente: “Le zone colpite in modo più diretto, dall’arrivo dell’aria calda nord africana, saranno quelle montane settentrionali ed appenniniche centrali, ma avremo valori simil-estivi anche in pianura: la Capitale vivrà ancora numerose giornate con massime tra 26 e 28°C, al nord toccheremo quasi 29°C in Liguria e localmente 26°C in Valtellina e in Val d’Adige: a tratti infatti le basse colline si riscalderanno più intensamente, a causa della minore presenza di foschie o nebbie. E ovviamente al Sud oscilleremo intorno a valori record sui 30-31°C”.