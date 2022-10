Meteo, dite addio al caldo: ribaltone clamoroso, ecco quando

29 ottobre 2022 a

Presto potremo dire addio alle calde temperature di questi ultimi giorni di ottobre. Stando alle previsioni meteo, infatti, prossimamente ci sarà una fase calante del campo di alta pressione che porterà a un graduale ritorno dell’autunno. E così il maestoso anticiclone di fine ottobre potrebbe lasciarci già all’alba del nuovo mese, pressato in modo evidente da una nuova perturbazione atlantica. Quest'ultima potrebbe arrivare da ovest e portare con sé aria più fresca.

Il cambiamento potrebbe percepirsi su gran parte d’Italia già dalla giornata di Ognissanti, con l’afflusso di correnti umide sud-occidentali. In un primo momento la perturbazione atlantica potrebbe arrivare solo sul Nord Italia, che potrebbe pure essere colpito dalle piogge. Ma non è ancora detto: non è certo che la perturbazione in arrivo sul Paese porti con sé maltempo. In ogni caso, potrebbe comunque segnare l’avvio di una fase più dinamica. In questa fase l’anticiclone resisterà ancora al Centro-Sud, dove le temperature continueranno a essere piuttosto alte per il periodo.

La morsa dell’anticiclone, però, dovrebbe allentarsi quasi del tutto tra il 4 e 5 novembre. E questa volta sarà coinvolto anche il Sud. L'inizio dell’autunno, pure se in ritardo, appare piuttosto vicino. Soprattutto per via dell'arrivo delle perturbazioni dalla Francia verso l’Italia.