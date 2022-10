Meteo, bomba-Giuliacci: "Pioggia e neve su tutta Italia", ecco quando

30 ottobre 2022 a

L'anticiclone "Monster" ha vita breve: presto lascerà spazio a una fase di maltempo che porterà con sé piogge, temporali, nevicate sulle Alpi e un evidente calo termico rispetto al caldo di questi ultimi giorni di ottobre. Il tutto per via dell'arrivo di alcune perturbazioni atlantiche, che dopo diverso tempo troveranno lo spazio per raggiungere l'Italia. Lo spiega Mario Giuliacci sul suo sito.

"La situazione meteo comincerà a cambiare proprio con l'arrivo del nuovo mese, novembre - scrive il meteorologo -. Lunedì 31 ottobre l'alta pressione garantirà ancora tempo stabile e caldo anomalo in gran parte d'Italia, ma già martedì 1 novembre una prima perturbazione atlantica riuscirà a raggiungere l'Italia, riportando la pioggia su diverse regioni". Stando alle previsioni, in un primo momento il maltempo interesserà solo alcune regioni. Le piogge, quindi, bagneranno Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia e, con fenomeni più isolati e transitori, anche Trentino e Veneto.

Mercoledì 2, invece, le piogge saranno poche. Situazione simile nella mattinata di giovedì 3. Nel pomeriggio e in serata, però, comincerà a farsi sentire una nuova e più intensa perturbazione atlantica con tanto di piogge sparse, a tratti anche intense, che bagneranno gran parte delle regioni settentrionali. La fase di maltempo però toccherà il culmine venerdì 4, con piogge praticamente su tutte le regioni del Centro-Nord, Campania e Sardegna. Non mancheranno delle nevicate sulle Alpi anche a quote relativamente basse. Le perturbazioni atlantiche, infatti, porteranno un po' di freddo sul nostro Paese. "In gran parte dell'Arco Alpino i fiocchi scenderanno fino ai 1200-1300 metri di quota, colorando finalmente di bianco le montagne - spiega Giuliacci -. Il maltempo però non si esaurirà con la giornata di venerdì, perchè sabato piogge residue, accompagnate dal brontolio di numerosi temporali, insisteranno su gran parte del Sud".