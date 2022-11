Meteo, Giuliacci: "Arriva davvero la Niña". Freddo e piogge, ecco quando

01 novembre 2022 a

Come sarà novembre? Risponde Mario Giuliacci: "Novembre è il mese più piovoso dell'anno e raramente delude le attese. Anche quando le piogge sono al di sotto della media, comunque sono abbastanza per dire: 'finalmente in questo mese ha piovuto'". Le piogge rappresentano una buona notizia visto il caldo torrido della scorsa estate, che ha portato con sé il grave problema della siccità un po' ovunque.

Il meteorologo, poi, fa sapere che quest'anno ci sarà un fenomeno che agevolerà quasi sicuramente le piogge: "Quest'anno c'è un aiutino in più: c'è la Niña e nel 60% del mese di novembre in cui è stata presente la Niña ci sono sempre state delle piogge piuttosto abbondanti". Ma di cosa si tratta? Cosa è la Niña di preciso? È un fenomeno col quale si indica un raffreddamento della temperatura delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico centrale ed orientale. Un raffreddamento che di frequente influenza il clima del nostro Pianeta, con diversi riflessi pure in Europa e in Italia.

"Questo è il terzo anno consecutivo in cui c'è la Niña - ha chiosato Giuliacci - quindi è più probabile che mai che novembre risulti piovoso". Queste le previsioni per il mese che inizia oggi: non resta che attendere la pioggia.