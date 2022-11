Meteo, Giuliacci prevede una "catastrofe": tra poche settimane...

04 novembre 2022 a

Che inverno ci aspetta? Mite o gelido? L'ipotesi più accreditata in questo momento, scrive Mario Giuliacci sul suo sito, è che si possa ripetere "un’invernata di estremi" simile a quella passata. "Una grossa delusione per gli amanti di gelo e neve. Gli appassionati si ricorderanno che l’ultimo freddo è stato di fatti caratterizzato da pochissime precipitazioni, nevicate enormemente sotto media e temperature quasi sempre troppo miti", prosegue il meteorologo. In questo caso, "sarebbe una catastrofe. Stavolta le conseguenze potrebbero essere davvero assai gravi, poiché veniamo da un’annata molto calda e soprattutto secca. Non si salva nessuna regione, ma ci sono aree dove la desertificazione avanza a grandi galoppate. L'autunno meteorologico è iniziato ormai da quasi due mesi, ma le piogge di ottobre sono state quasi dovunque assenti (tranne poche zone del Nord-Ovest) e in questo inizio novembre cadranno molte precipitazioni, ma ovviamente non basta. E se ci fosse lo zampino della Nina?".

Secondo i modelli climatici, precisa Giuliacci, "essa potrebbe (con una probabilità di 7 su 10) interessarci pure nei prossimi mesi. Ovviamente, non con la medesima intensità, ma non è un grande segnale. Se si riproponessero gli scenari, come lo scorso Inverno dove le configurazioni a livello europeo erano molto simili, è ipotizzabile che almeno fino a dicembre ci sia lo spettro della siccità". Solo con l'inizio del 2023, conclude l'esperto, "qualcosa potrebbe cambiare sul fronte meteo, ma è tutto da prendere con le pinze. Ricordiamo ai nostri lettori che le proiezioni sul lungo periodo hanno un elevato grado di incertezza, ma solo ora iniziano a fiutare un segnale interessante. Le anomalie di pressione, di fatti, sarebbero negative, cioè meno pressione al suolo uguale più probabilità di fronti e piogge. In concreto, le alte pressioni potrebbero risultare meno ingombranti! Come conseguenza, ci aspetteremmo più fronti e maggiori quantitativi di piogge, il che sarebbe un’ottima notizia.