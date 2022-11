Meteo, Giuliacci rivela: "Irruzione gelida", il giorno in cui cambia tutto

07 novembre 2022 a

L'inverno arriverà in anticipo. A sottolinearlo sono le previsioni del colonnello Giuliacci che rivela come già dal prossimo weekend sull'Italia arriverà un'inversione di rotta che porterà a un crollo consistente delle temperature. Di fatto un'area gelida proveniente dai Balcani tra il 12 e il 13 novembre potrebbe investire il nostro Paese con la conseguenza primaria dell'arrivo di un assaggio d'inverno. Le temperature cresceranno tra martedì e venerdì senza però raggiungere il livelli del caldo anomalo registrato a ottobre. Subito dopo il freddo che potrebbe spalancare le porte in anticipo alla stagione invernale.

Dunque il prossimo weekend potrebbe rappresentare il punto di svolta stagionale con l'addio alla "novembrata" e l'arrivo di una riduzione consistente delle temperature. E questo dettaglio riguarda da vicino anche le tasche degli italiani impegnati a fare i conti con il costo del caro-energia e le bollette sempre più esorbitanti.

Bisognerà attendere ancora qualche giorno per avere un quadro chiaro per la parte finale di questa settimana, ma la tendenza, secondo Giuliacci è proprio quella di un crollo pesante delle temperature. Insomma il caldo che arriverà sull'Italia per qualche giorno avrà vita breve. Il gelo e il freddo ormai sono dietro l'angolo.