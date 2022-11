Angela Celentano, "sì al test del Dna": tam-tam impazzito, è lei?

08 novembre 2022 a

Una nuova speranza per la famiglia di Angela Celentano, la bimba scomparsa il 10 agosto del lontano 1996 nel corso di una gita sul Monte Faito: da allora, mai più nessuna notizia. Ma la famiglia non ha mai smesso di cercarla, seguendo le moltissime segnalazioni ricevute negli anni. E l'ultima è arrivata proprio nelle ultime ore, dal Sud America.

Bomba su Chi l'ha visto: "Novità su Angela Celentano", cosa è successo

Una ragazza, infatti, somiglia moltissimo alle sorelle di Angela e, si apprende, potrebbe venire in Europa a fare il test del dna. Lo conferma il legale della famiglia Celentano, Luigi Ferrandino, a Mattino 5. "Il nostro contatto ha invitato la giovane donna in Europa per offrirle una collaborazione professionale e in quell'occasione ci auguriamo che questa persona riesca a prelevare un campione di saliva tale da poter eseguire il test del Dna", ha fatto sapere.

Chi l'ha visto, Angela Celentano: ecco la foto a 26 anni dalla scomparsa

Per ragioni di privacy, vige il massimo riserbo sul paese d'origine della ragazza. L'avvocato però ha aggiunto che i cari di Angela Celentano hanno ricevuto molte foto della ragazza e la madre avrebbe trovato molte somiglianze con la figlia scomparsa. La la ragazza sudamericana non sarebbe semplice da avvicinare: "Ha una rete di protezione attorno molto forte per via della famiglia alle spalle molto facoltosa, ed esercita poi una professione che non ci permette di raggiungerla facilmente", ha aggiunto e concluso l'avvocato.