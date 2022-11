Chiara Ferragni? "Museo chiuso, c'è lei con i figli": scandalo a Milano

09 novembre 2022 a

Sta facendo discutere quello che è accaduto al Museum of Dreamers di Milano. Al centro della polemica è, ancora una volta, la nota influencer Chiara Ferragni, rea di essersi recata al museo nello scorso martedì pomeriggio con i figli Leone e Vittoria e suo marito Fedez. Secondo quello che si legge dai social, la famiglia Ferragnez, per concedere privacy ai loro figli, avrebbe preteso la chiusura del museo al pubblico. Così, anche chi aveva già comprato il biglietto non sarebbe potuto entrare.

Da qui le polemiche. "Capisco che uno ha i soldi e li spende come vuole, capisco che uno vuole far felici i propri figli. Ma grazie al vostro comportamento tante persone col biglietto già acquistato sono dovute andare via con i propri bambini", ha scritto una mamma sui social. "Predicate bene e razzolate malissimo", hanno scritto altri utenti. E c'è chi li accusa di essere "comunisti col Rolex". Ma la protesta non è solo virtuale. A quanto pare i malumori sono nati proprio fuori dal museo, quando, al momento del loro ingresso, molti genitori si sono visti chiudere le porte senza alcun tipo di preavviso. "Ci dicevano solo di tornare dopo un’ora", hanno detto alcune mamme arrabbiate, "è uno schifo".

Da quanto si è appreso, molte delle persone che hanno protestato si sono poi viste rimborsare il biglietto. Tuttavia, le polemiche delle famiglie che accusano i Ferragnez di aver monopolizzato un’area senza alcun riguardo per chi aveva già acquistato i biglietti si sono adesso trasferite su Instagram, dove proseguono.