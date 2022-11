Meteo, Giuliacci svela cosa accadrà: dove arrivano gelo e neve

16 novembre 2022 a

Arrivano le nevicate pesanti. Come riporta meteogiuliacci.it, nel corso di questa settimana, a partire da oggi, alcune zone della Penisola saranno sotto i fiocchi di neve. Una situazione dettata dal brusco calo delle temperature e anche dalla perturbazione che è arrivata sull'Italia e che secondo alcune previsioni durerà per almeno 10 giorni con piogge e nevicate. "I fiocchi cadranno fin sotto i 1400 metri, in particolare sui settori confinali di Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia.

Col passare delle ore, e poi per tutta la giornata di Mercoledì 16, i fenomeni meteorologici si faranno vieppiù intensi nonché diffusi, ma la quota delle nevicate tenderà ad alzarsi. Ciò è dovuto al forte richiamo di correnti più umide e miti in arrivo dai quadranti meridionali: da metà settimana le nevicate interesseranno solo oltre i 1600-1800 metri", spiega il colonnello Mario Giuliacci.

E la situazione a quanto pare non migliorerà nemmeno nel weekend con un intensificarsi delle piogge su tutto il territorio nazionale. Nubifragi sono attesi al Sud, poi il maltempo rapidamente colpirà anche le regioni settentrionali. Va sottolineato l'abbassamento delle temperature che già in queste ore sono nettamente in calo rispetto alla scorsa settimana. Insomma l'autunno comincia a dare i suoi primi colpi alla colonnina di mercurio. E non è finita qui...