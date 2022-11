Roma, tre cadaveri nello stesso quartiere: l'ipotesi-choc, un serial killer

17 novembre 2022 a

Il quartiere Prati di Roma è sotto choc. Il custode di un palazzo in via Augusto Riboty ha trovato il copro senza vita di una donna sul pianerottolo del secondo piano con tracce di sangue vicine al cadavere. Una volta aperta la porta dell’apparentamento, gli agenti di polizia giunti sul posto hanno trovato il cadavere di un'altra donna uccisa in modo brutale. Tutte e due le vittime sono cinesi. Ma un'ora dopo a questo ritrovamento è stato rinvenuto il corpo di un transessuale in via Durazzo, nella zona di piazzale Clodio. Il trans era riverso sul letto con una ferita di arma da taglio in pieno petto. Sulle scene del delitto, si apprende, enormi quantità di sangue

Adesso gli inquirenti stanno raccogliendo tutte le informazioni per capire se questi tre delitti possano essere collegati. Si teme una mano unica dietro gli omicidi e comincia ad avanzare l'ipotesi di un serial killer regista dei tre omicidi.

Insomma Roma è piombata nel terrore con un giallo che di queste proporzioni non si vedeva da tempo. A giocare un ruolo importante nelle indagini saranno le immagini acquisite dalle telecamere di sorveglianza presenti sul luogo del delitto. Bisogna capire anche cosa ci facessero in via Riboty le due donne cinesi. E inoltre capire quale possa essere il collegamento con l'omicidio di via Durazzo. Gli inquirenti sono a lavoro. Mentre un assassino a piede libero sta terrorizzando la Capitale.