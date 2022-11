Saman Abbas, "cos'hanno trovato a Novellara": la più orribile delle svolte?

19 novembre 2022 a

Potrebbero essere di Saman Abbas i resti umani trovati dai Ris a Novellara (Reggio Emilia) non lontano dal casolare dove viveva la famiglia della diciottenne pakistana scomparsa la notte del 30 aprile 2021 dopo che aveva rifiutato un matrimonio combinato. Sono in corso accertamenti dei carabinieri per capire se si tratti effettivamente del corpo della ragazza.

"Ho ammazzato mia figlia". Saman, l'intercettazione-choc chiude il caso

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di a Reggio Emilia, insieme a quelli di Guastalla, sotto il coordinamento della procura della città emiliana, hanno rinvenuto dei resti umani di un cadavere sotterrati all'interno di un casolare abbandonato, nelle campagne Novellara, nel Reggiano, a poche centinaia di metri dalla casa dove viveva la famiglia della 18enne sparita ormai da un anno e mezzo. L'area è stata interdetta e dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri di Reggio Emilia, con l'ausilio dei carabinieri del reparto investigazioni scientifiche di Parma stanno procedendo alle operazioni di recupero e di repertamento dei resti. Sul luogo del rinvenimento, presenti anche i vigili del Fuoco di Reggio Emilia.

Per l'omicidio sono indagati cinque familiari. Nei giorni scorsi il padre, Shabbar Abbas, è stato arrestato in Pakistan e stato rinviato a giudizio in seguito delle indagini della Procura di Reggio Emilia e dei carabinieri in concorso con la moglie, Nazia Shaheen ancora latitante, e altri tre parenti, attualmente in carcere in Italia. La nuova udienza a Islamabad è stata fissata al 24 novembre, sulla base di una richiesta dell'Italia finalizzata all'estradizione.